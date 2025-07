Schiacciato dal trattore muore sul lavoro un operaio di 52 anni romano

Tragedia sul lavoro vicino a Roma: un operaio di 52 anni ha perso la vita schiacciato da un trattore mentre lavorava nel suo terreno a Nazzano. Un incidente che ci ricorda quanto sia cruciale rafforzare le misure di sicurezza e vigilare sulla tutela dei lavoratori. La memoria di questa perdita deve spingerci a fare di più per prevenire simili tragedie e proteggere le vite sul lavoro.

Incidente mortale sul lavoro ieri a Nazzano, vicino a Roma. Un uomo di 52 anni è morto schiacciato da un trattore che mentre lavorava nel terreno di sua proprietà in via Monte San Pietro. Sul posto i carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari come disposto da autorità giudiziaria di Rieti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Schiacciato dal trattore, muore sul lavoro un operaio di 52 anni romano

