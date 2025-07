Gaza leader sannita inizia lo sciopero della fame

Ambner De Iapinis, leader del Movimento dei Cattolici in Azione a Benevento, ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame ad oltranza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione dei bambini vittime delle guerre, con un particolare focus su Gaza. Posizionato davanti alla Prefettura, il suo gesto forte mira a chiedere un impegno globale per proteggere i più innocenti e promuovere un patto internazionale di pace. La sua protesta ci invita a riflettere sull’importanza di agire subito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ambner De Iapinis, a capo del Movimento dei Cattolici in Azione, ha iniziato a Benevento uno sciopero della fame ad oltranza in difesa dei bambini vittime delle guerre nel mondo e, in particolare, di quelli di Gaza. De Iapinis si è posizionato con un camper nei pressi della Prefettura di Benevento, lungo Corso Garibaldi. “ I bambini – dice De Iapinis all’Ansa – non si toccano. Occorre un patto a livello mondiale. Finora ho sentito troppe chiacchiere ma non c’è stato alcun provvedimento concreto o iniziativa valida per fermare questa strage. Spero – aggiunge – c he questo mio gesto di solidarietà serva a sensibilizzare i governi perché l’umanità è morta ed il mondo ha fallito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaza, leader sannita inizia lo sciopero della fame

