Ubriaco si addormenta e la barca impazzisce | 5000 euro di multa e catamarano sequestrato

Un racconto che dimostra come l'abuso di alcol al volante di un'imbarcazione possa avere conseguenze devastanti. La vicenda del comandante di un catamarano, responsabile di un episodio potenzialmente tragedico, ci ricorda l'importanza di rispettare le norme di sicurezza in mare. Per evitare rischi e sanzioni salate, è fondamentale mantenere il pieno controllo e la lucidità: la vita di tutti dipende da questo.

Il comandante di un catamarano √® finito nei guai in quanto responsabile di un episodio che, senza l'intervento della guardia costiera, sarebbe potuto finire in tragedia. L'uomo, di nazionalit√† italiana, si trovava a bordo dell'imbarcazione che nel pomeriggio di ieri 7 luglio, a cinque miglia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ubriaco, si addormenta e la barca impazzisce: 5000 euro di multa e catamarano sequestrato; Cronaca.

Barca fuori controllo, il comandante trovato a bordo addormentato e ubriaco - E' accaduto al largo di Grado, il natante, un catamarano, è stato messo in sicurezza dalla Guardia Costiera, multa di 5mila euro per l'uomo che rischia conseguenze penali ... Riporta rainews.it

Catamarano fuori controllo, al timone non c'è nessuno: a bordo il comandante dormiva ubriaco - Un catamarano al largo di Grado, che girava su se stesso con il motore acceso ma senza nessuno ai comandi. Secondo msn.com