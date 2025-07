Dopo vent’anni il diavolo torna a vestire Prada | come sarà il revival?

Dopo vent’anni, il fascino di Prada e l’eleganza di Meryl Streep tornano a farci sognare con il sequel de Il diavolo veste Prada. Un revival attesissimo, che promette di esplorare nuove sfumature del mondo della moda e la figura iconica di Miranda Priestly alle prese con le sfide di un settore in crisi. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa affascinante rinascita.

Dopo la bellezza di vent’anni, la GOAT Meryl Streep tornerà nei griffatissimi e austeri panni di Miranda Priestly. Ebbene sì, Il diavolo veste Prada 2 si farà! Posto che non si tratterà del seguito del secondo libro di Lauren Weisberger, La vendetta veste Prada, è lecito domandarsi cosa ci si potrebbe aspettare da questo nuovo prodotto. Fonti ufficiali riportano che il sequel si concentrerà su Miranda Priestly alle prese con la crisi del settore delle riviste di moda tradizionali, in declino in favore dell’era digitale. Miranda dovrà, perciò, ricostruire gli incassi principali per mantenere viva Runway. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dopo vent’anni, il diavolo torna a vestire Prada: come sarà il revival?

In questa notizia si parla di: prada - vent - anni - diavolo

"Se ne è parlato per anni, tra conferme e smentite, rumors che si sono fatti sempre più insistenti fino alla fatidica notizia dell’inizio delle riprese. Ebbene sì: per la gioia dei fan Il Diavolo veste Prada tornerà sul grande schermo con un sequel. E ci saranno tutti (o Vai su Facebook

Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt aggiorna i fan sulle riprese del sequel Vai su X

Dopo vent’anni, il diavolo torna a vestire Prada: come sarà il revival?; Il diavolo veste Prada 2, al via le riprese con il cast originale; 'Il diavolo veste Prada' In arrivo il sequel.

Il Diavolo veste Prada 2 aggiunge numerose star al cast inclusa Simone Ashley - Dritta dal set di Bridgerton, Simone Ashley si unisce al ricchissimo cast di Il diavolo veste Prada 2: il sequel potrà contare su numerosi talenti. Scrive comingsoon.it

Il diavolo veste Prada, nel sequel vedremo anche un’amatissima star di Bridgerton (e non solo) - Una star di Bridgerton nel Diavolo veste Prada 2, ma anche un'attrice di Kill Bill, uno di The Office e... Riporta bestmovie.it