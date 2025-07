Nuova diga con utilizzo militare l' ipotesi accende le polemiche | Saremo obiettivo sensibile

L'ipotesi di un possibile utilizzo militare della diga foranea di Genova ha acceso un vivace dibattito tra politica e cittadini. Mentre alcuni vedono in questa proposta una soluzione strategica, altri temono rischi e implicazioni per la sicurezza e l'ambiente. La discussione si fa piĂą accesa, alimentando il senso di sensibilitĂ e attenzione su un tema che potrebbe trasformarsi in un caso nazionale. Ma quali saranno le reali conseguenze di questa decisione?

Polemiche a Genova per l'ipotesi ventilata dal subcommissario Carlo De Simone di un potenziale utilizzo militare della diga foranea del porto di Genova. Ipotesi che, secondo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, potrebbe essere piĂą concreta dopo l'approvazione, da parte della maggioranza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ipotesi - diga - utilizzo - militare

Nuova diga con utilizzo militare, l'ipotesi accende le polemiche: "Saremo obiettivo sensibile" https://ift.tt/PwAl5O3 https://ift.tt/1uAp2qF Vai su X

L’ipotesi di un uso anche militare della nuova diga foranea di Genova è stato uno dei temi affrontati durante Terrazza Incontra le infrastrutture che ha fatto il punto sui diversi lavori in corso in Liguria. A spiegare l’ipotesi è stato il subcommissario Carlo De Simo Vai su Facebook

Nuova diga con utilizzo militare, l'ipotesi accende le polemiche: Saremo obiettivo sensibile; «Anche portaerei e truppe Nato sulla Diga». Via all’ipotesi di un uso militare dell’opera; Diga di Genova, scoppia il caso “bollino militare”. L’opposizione insorge.

Nuova diga: possibile anche uso militare. A Terrazza l'ipotesi - L'ipotesi di un uso anche militare della nuova diga foranea di Genova è stato uno dei temi affrontati durante Terrazza Incontra le infrastrutture che ha fatto il punto sui diversi lavori in corso in L ... Riporta primocanale.it

Diga, ipotesi di turbativa, gli indagati salgono a tre e c’è un secondo filone - Sono tre, al momento, gli indagati nell’inchiesta della procura europea (Eppo) sull’appalto per la maxi diga foranea da un miliardo e 300 milioni, opera assegnata al consorzio Breakwater con ... Secondo genova.repubblica.it