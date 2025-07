Dove vedere in tv Italia-Serbia Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di pallavolo e non vuoi perdere il big match tra Italia e Serbia nella Nations League femminile 2025, scopri subito dove seguire in tv e streaming questa emozionante sfida. L’appuntamento è giovedì 10 luglio alle 17.00 ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per un confronto che promette grande spettacolo. Continua a leggere per tutti i dettagli su orari, programmi e come vedere la partita in diretta.

L’Italia affronterà la Serbia nella giornata di giovedì 10 luglio (ore 17.00): ad Apeldoorn (Paesi Bassi) prosegue la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile, dopo aver fronteggiato il Belgio le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse del Mondo. Le Campionesse Olimpiche sono ormai certe della qualificazione alla Final Eight, ma andranno a caccia di un successo importante nella lotta per il primo posto in classifica generale. Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sulla schiacciatrice Myriam Sylla, sul libero Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

SILVER NATIONS LEAGUE Nella seconda giornata di gare a Caen (Francia), l’Italia è stata superata 3-1 dalla Lettonia e dalla Serbia! Domani ultima sfida in programma, alle 9 contro l’Ungheria? I DETTAGLI: https://federvolley.it/node/1311 Vai su X

#Under19 #mondiali #Italia #Giapppone UNDER 19. Mondiali: l'Italia supera il Giappone e chiude la Pool D al primo posto VRNJACKA BANJA (SERBIA). Quinto sigillo azzurro. Ancora una vittoria per la nazionale Under 19 femminile ai Campionati del Mondo Vai su Facebook

