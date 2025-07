La denuncia del M5s | Vogliono approvare il ddl Caccia in due ore senza cambiare nulla

Il ddl Caccia sta per essere approvato in tempi record, senza un adeguato confronto parlamentare. Il Movimento 5 Stelle denuncia questa corsa affrettata e prepara una richiesta di conversione in sede referente, per garantire un dibattito più approfondito e trasparente. È fondamentale che le decisioni importanti siano discusse con attenzione, rispettando il ruolo del Parlamento e gli interessi dei cittadini. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa spinosa vicenda.

Il ddl Caccia, in discussione alla Commissione Ambiente del Senato in sede redigente, rischia di essere approvato senza un vero dibattito parlamentare e nel tempo record di appena 2 ore dall'arrivo in Aula. Per questo, come apprende Fanpage.it, il Movimento 5 Stelle sta per presentare una richiesta per chiedere la conversione in sede referente: "Riportiamo il dibattito in Parlamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

