Onde e vento turisti umbri in balia del mare salvati da tre giovani bagnini

Un impetuoso scontro tra natura e coraggio: a Torre Lapillo, cinque turisti umbri hanno rischiato di essere travolti dalle onde. Fortunatamente, tre giovani bagnini sono intervenuti prontamente, salvando vite e dimostrando come il valore e la prontezza possano fare la differenza nei momenti più critici. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole e la forza del mare, ma anche l’incoraggiamento offerto dal tempestivo intervento di chi lavora per la sicurezza di tutti.

Tragedia sfiorata a Torre Lapillo, in provincia di Lecce, dove ieri mattina 8 luglio, cinque turisti di Assisi e Udine hanno rischiato di morire travolti dal mare agitato. I turisti sono entrati in acqua nonostante il maltempo e si sono subito trovati in difficoltà per le onde e il vento. Ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: turisti - onde - vento - mare

Catamarano si rovescia nel lago, turisti stranieri in balia delle onde - Un'avventura che poteva trasformarsi in tragedia, fortunatamente evitata grazie al pronto intervento del personale dell'idroambulanza.

Ennesimo camper sommerso dalle onde a Black Rock Sands. Ecco perché accade. Regole ignorate e mezzi sulla riva, la spiaggia resta una trappola per molti turisti. L’articolo su tio.ch #Camper#sommerso#blacktocksands#regole#mezzi#tio#tio20minuti#turi Vai su Facebook

Onde e vento, turisti umbri in balia del mare salvati da tre giovani bagnini; Rischiano di annegare: paura per i turisti a Torre Lapillo, messi in salvo da tre bagnini; In difficoltà tra le onde, a Torre Lapillo cinque turisti salvati da tre bagnini poco più che diciottenni.

Turisti umbri rischiano di annegare nel mare del Salento - nonostante in quel momento si fosse alzato un forte vento di scirocco e il mare fosse particolarmente mosso. Si legge su umbria24.it

Puglia, cinque bagnanti trascinati via dalle onde, 3 giovanissimi bagnini riescono a metterli in salvo - I ragazzi non hanno esitato un attimo a tuffarsi tra le onde per raggiungere i cinque turisti in difficoltà. msn.com scrive