A seguito di un problema di salute di Simone Cristicchi cancellato il concerto in Valle D’Aosta

Il concerto di Simone Cristicchi in Valle d’Aosta, previsto al Forte di Bard il 12 luglio come tappa del suo tour, è stato purtroppo cancellato a causa di un improvviso problema di salute dell’artista. La notizia ha suscitato dispiacere tra i fan, ma l’artista e gli organizzatori desiderano ringraziare per l’affetto e la comprensione dimostrati. Il concerto era parte della splendida esperienza musicale che avrebbe arricchito la regione quest’estate, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati.

Simone Cristicchi era atteso in Valle D’Aosta al Forte di Bard per una della tappe del suo tour il 12 luglio. Ma un comunicato diffuso dagli organizzatori ha spiegato che l’artista non si esibirà più, come previsto, “A seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista. L’artista e l’organizzazione si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati”. Il concerto era parte della rassegna Aosta Classica, una kermesse musicale giunta quest’anno alla 30esima edizione. Da parte di Cristicchi per ora nessun commento a questa notizia e su Instagram c’è solo una story sulle prove pre tour con un musicista della sua band. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it