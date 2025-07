Via libera ai lavori per una nuova ciclabile che da Parona arriva a Ponte Garibaldi

mobilità sostenibile, promuove un modo più salutare e rispettoso dell'ambiente di spostarsi in città. Questa nuova ciclabile, lunga 5 chilometri, collegherà Parona a Ponte Garibaldi attraversando vie strategiche come Cesiolo, Quinzano e Prerare, garantendo sicurezza e comodità ai ciclisti di ogni età. Un investimento di circa 3 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR, rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e vivibile per la comunità.

