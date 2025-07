Cristina Plevani vincitrice dell’Isola Dei Famosi | Non mi sentivo mai abbastanza Mi piacerebbe fare l’opinionista Pietro Taricone? Ho pensato lui in un giorno particolare – Intervista

Cristina Plevani, vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025, racconta le emozioni di un traguardo tanto atteso, a 25 anni dalla sua prima grande vittoria nel Grande Fratello. Una carriera costellata di sfide e successi che ancora oggi lasciano il segno. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistarla, toccando i ricordi di ieri e le speranze di oggi. Cristina, come stai? “Stanca, sono arrivata ieri dopo un viaggio lunghissimo. Oltre a questo sono...".

Cristina Plevani è la vincitrice dell’ Isola dei Famosi 2025. Una vittoria che arriva ben 25 ani dopo quella della prima edizione del Grande Fratello. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la Plevani e con lei abbiamo parlato dell’Isola ma anche ricordato i tempi del GF. Cristina Plevani, intervista alla vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025. Cristina come stai? “Stanca, sono arrivata ieri dopo un viaggio lunghissimo. Oltre a questo sono stanca perché ieri sera sono arrivata a casa e abbiamo festeggiato con i miei cugini, gli amici . poi nel mio paese la gente ha rifesteggiato dopo 25 anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Cristina Plevani, vincitrice dell’Isola Dei Famosi: “Non mi sentivo mai abbastanza. Mi piacerebbe fare l’opinionista. Pietro Taricone? Ho pensato lui in un giorno particolare” – Intervista

In questa notizia si parla di: cristina - plevani - vincitrice - isola

Cristina Plevani torna a casa: il messaggio commuove l’Italia intera - Cristina Plevani, icona di un’epoca, torna a casa trionfando sull’Isola dei Famosi 2025, lasciando il pubblico senza parole.

Isola 19, Cristina Plevani spiega perché in finale ha indossato la stessa camicia con cui era entrata al Grande Fratello La vincitrice dei reality ha svelato come userà i soldi del montepremi e cosa le piacerebbe fare in tv: “È peccaminoso sperare che…” Vai su Facebook

Cristina Plevani è la vincitrice della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi Vai su X

Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi: “Non scendo dal treno”; L'Isola dei Famosi 2025, la vincitrice è Cristina Plevani; La regina dei reality torna a Iseo, Cristina Plevani a casa dopo la vittoria all'Isola dei famosi.

Cristina Plevani, intervista alla vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025 - Cristina Plevani, vince l'Isola Dei Famosi e racconta il suo sentirsi mai abbastanza, il suo desiderio di riscatto e i momenti vissuti sul'Isola ... Come scrive superguidatv.it

Cristina Plevani, chi è la vincitrice dell’Isola dei famosi 2025: il papà in galera, il dramma dei genitori e il premio ricchissimo - Nella finale dell'Isola, in onda il 2 luglio 2025, ha vinto Cristina Plevani: cosa sappiamo della sua vita privata, dal papà in carcere alla morte della madre ... Riporta libero.it