Building happiness | il libro

"Building Happiness. Esplorazioni sulla felicità degli spazi" della Fondazione per l’architettura di Torino, edito da Franco Angeli, è un viaggio affascinante tra design e benessere. Presentato in anteprima il 8 luglio al Circolo Esperia, il libro svela come gli ambienti costruiti influenzino il nostro stato d’animo. In uscita a settembre, questa lettura si propone di trasformare la nostra percezione degli spazi e delle emozioni che ci regalano.

"Building Happiness. Esplorazioni sulla felicità degli spazi" è il libro della Fondazione per l'architettura Torino, edito da Franco Angeli, presentato in anteprima nazionale martedì 8 luglio al Circolo Esperia di Torino. In uscita nelle librerie e online da settembre, il volume prende le mosse.

Building Happiness Fondazione per l'Architettura di Torino - Obiettivo della masterclass è la redazione del Building Happiness Book, il libro d’istruzioni per progettare la felicità, che verrà presentato in occasione dell'evento conclusivo da tenersi a gennaio ... Da theplan.it

L'architettura per la felicità, parte 'Building-Happiness' - L'architettura come punto di partenza per cercare la strada verso la felicità, progettando e realizzando spazi urbani e domestici che allietino l'anima. Scrive ansa.it