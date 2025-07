Truffa Inps compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz atteso per interrogatorio

In un contesto di grande attenzione mediatica, si svolge a Milano l'udienza preliminare sulla presunta truffa ai danni dell'Inps legata alla cassa integrazione durante la pandemia. Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanchè, doveva affrontare l'interrogatorio, ma al momento non si è presentato. La vicenda continua a tenere banco, sollevando interrogativi su responsabilità e chiarezza. Resta da scoprire come evolverà questa intricata vicenda giudiziaria.

Aveva scelto di rendere esame in aula, rispondendo alle domande di giudice, pm e difese, anche Dimitri Kunz, il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nell'udienza preliminare che prosegue oggi (mercoledì) a Milano sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione a zero ore nel periodo della pandemia da Covid-19. Ma, per il momento, Kunz, non si è presentato davanti ai giudici. Santanchè, invece, da quanto si è saputo, sarà presente nell'udienza successiva, ancora da fissare, per rendere dichiarazioni davanti alla gup Tiziana Gueli. "Mi farò sentire? Assolutamente sì.

