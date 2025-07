Apre a Torino il primo negozio di cani robot | Sono perfetti da guardia per le ronde notturne ma giocano e fanno capriole come i veri cuccioli Ecco quanto costano

Sei pronto a scoprire l'innovazione che rivoluzionerà il mondo degli animali domestici? A Torino apre il primo negozio di cani robot in Italia, un connubio perfetto tra sicurezza e divertimento. Questi quadrupedi hi-tech, ideali sia come guardia che come compagni giocherelloni, promettono di conquistare tutti. Ecco quanto costano e cosa aspettarsi da questa nuova frontiera. Ma per...

Apre i battenti il primo negozio di cani robot in Italia. Giovedì 10 luglio, infatti, a Torino si inaugurerà il punto vendita in cui sarà possibile acquistare i quadrupedi hitech. Da via San Secondo 32, la Inmotion Robotics Italia di Simone Immordino, ha intenzione di aprirne altri, anche a Roma, Bologna e Pavia. “Il primo punto vendita di Torino sarà uno showroom nel quale le persone potranno avvicinarsi a questa nuova tecnologia. Ma per conoscere meglio i nuovi migliori amici dell’uomo consiglio un giro in fabbrica. Rimarrete stupidi”, ha esordito Simone Immordino al Corriere della Sera. I cani robot potranno fare capriole, giocare, raccogliere palline, proprio come qualunque animale a quattro zampe fa con il proprio padrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Apre a Torino il primo negozio di cani robot: “Sono perfetti da guardia per le ronde notturne, ma giocano e fanno capriole come i veri cuccioli”. Ecco quanto costano

