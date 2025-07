Fermati per un controllo gettano hashish e cocaina dal finestrino

Una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta: fermati dai Carabinieri di Borgo Valsugana, un uomo e una donna hanno gettato hashish e cocaina dal finestrino nel tentativo di nascondere la propria fuga. La vicenda, avvolta da un’aura di incredulità , mette in luce quanto sia ancora diffusa la lotta contro il traffico di stupefacenti e quanto siano preziosi i controlli delle forze dell’ordine. Un episodio che dimostra come, anche nelle situazioni più sorprendenti, la legge prevale.

Vicenda particolarmente curiosa quella successa nei giorni scorsi a Levico, dove i carabinieri di Borgo Valsugana erano impegnati in una serie di controlli. In uno di questi è incappata un’auto con a bordo un uomo e una donna i quali, appena fermati dai militari, hanno subito cercato di disfarsi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

