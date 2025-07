Tessere non ritirate e fantasmi della Tari prorogata al 1° agosto l' apertura dell' ecosportello Gesenu a Ponte San Giovanni

Se hai ancora tessere non ritirate o ti trovi tra i fantasmi della Tari, buona notizia: l’ecosportello Gesenu di Ponte San Giovanni, in piazza Alvaro Chiabolotti, è stato prorogato fino al 1° agosto 2025. Un’opportunità per tutte le utenze interessate di gestire comodamente le proprie pratiche senza fretta, mantenendo invariati gli orari di apertura. Non perdere questa occasione e approfitta del servizio prolungato per semplificarti la vita!

Prorogata sino a venerdì 1° agosto 2025 l’apertura dell’ecosportello Gesenu di piazza Alvaro Chiabolotti. Gli orari di apertura rimarranno invariati: lunedì 8.30-13 e 15–17; mercoledì 8.30-13 e 15–17; venerdì 8.30–13. La decisione è stata presa per consentire alle utenze interessate e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

