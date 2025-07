Raccolta differenziata a Fiumicino sospesa la distribuzione dei contenitori

raccolta differenziata a Fiumicino subisce un temporaneo rallentamento: a causa dell’incendio che ha coinvolto la Paoletti Ecologia, i contenitori per il PAP sono stati distrutti e la distribuzione è sospesa. Fiumicino Differenzia informa che la nuova fornitura arriverà entro questa settimana, e la raccolta riprenderà appena possibile. La cittadinanza è invitata a proseguire con le pratiche di riciclo, contribuendo a preservare l’ambiente anche in questa fase di transizione.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – A seguito dell'incendio che nei giorni scorsi ha interessato la Paoletti Ecologia, Fiumicino Differenzia comunica che " tutti i contenitori destinati alla raccolta PAP sono andati distrutti. In conseguenza di ciò, siamo costretti a s ospendere temporaneamente la distribuzione dei contenitori, in attesa della nuova fornitura prevista per la fine di questa settimana. Pertanto, a partire da mercoledì 9 luglio 2025, la distribuzione dei contenitori PAP sarà momentaneamente sospesa, sia presso l'Ecosportello di Villa Guglielmi che tramite il servizio di consegna domiciliare.