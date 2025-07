Il femminicidio di Giulia Tramontano | negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello

Il doloroso caso di Giulia Tramontano, vittima di femminicidio, torna sotto i riflettori con la decisione della Corte d’assise d’appello di Milano di negare il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello. Una scelta che riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime e sulla possibilità di riparazione, sottolineando come il sistema giudiziario continui a privilegiare la punizione rispetto alla redenzione. La decisione - come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei - è dovuta...

La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata che era al settimo mese di gravidanza. La decisione - come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei - è dovuta.

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

A "Ore 14 sera" la mamma di Giulia Tramontano ha affidato una commovente lettera dedicata alla figlia, il giorno dopo dell’udienza di appello di Impagnatiello che ha confermato l’ergastolo con l’esclusione della premeditazione. Vai su X

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato la sentenza di ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del loro figlio Thiago. Esclusa l'a Vai su Facebook

