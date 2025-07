Windsor Kate Middleton incanta in abito di seta rosso scuro al banchetto di Stato

Windsor brilla di eleganza grazie a Kate Middleton, che ha incantato con il suo abito di seta rosso scuro al celebre banchetto di stato. Dopo quasi due anni di assenza, la principessa del Galles ha fatto il suo ritorno in grande stile, rendendo omaggio agli ospiti d'onore e ai presenti con classe e raffinatezza. La serata al Castello di Windsor si prospetta indimenticabile, suggellando un momento di prestigio e tradizione.

La principessa del Galles ha fatto il suo ritorno a un banchetto di Stato dopo quasi due anni, sfoggiando un elegante abito rosso scuro in seta. Il vestito, firmato da una celebre stilista britannica per una maison francese, ha reso omaggio agli ospiti d'onore, il presidente Macron e la first lady Brigitte. Kate ha partecipato alla serata nel Castello di Windsor insieme a re Carlo, alla regina Camilla, al principe William e a oltre 160 ospiti, tra cui Elton John e Mick Jagger. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Windsor, Kate Middleton incanta in abito di seta rosso scuro al banchetto di Stato

