L' ex portiere della Roma Julio Sergio si rasa i capelli assieme al figlio malato

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha condiviso un gesto toccante: si è rasato i capelli insieme al suo amato figlio Enzo, malato e pronto a affrontare una nuova fase di chemioterapia. Un atto di coraggio e affetto che ha commosso il web, dimostrando come l’amore possa essere la forza più grande nelle sfide più dure. La loro storia ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, non si è mai soli.

Julio Sergio, ex portiere della Roma, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo, malato e prossimo a un nuovo ciclo di chemioterapia. Il gesto, semplice ma potente, è stato condiviso sui social: un atto di amore e solidarietà che ha commosso il web. Un modo per dire “non sei solo” e affrontare insieme la sfida più dura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'ex portiere della Roma Julio Sergio si rasa i capelli assieme al figlio malato

In questa notizia si parla di: portiere - roma - julio - sergio

Roma, Svilar eletto miglior portiere della Serie A: ora il rinnovo? - Roma Svilar è stato eletto miglior portiere della Serie A, aprendo la strada al suo rinnovo. Con il campionato ormai alle battute finali, la Roma si prepara a un’estate cruciale: questioni tattiche, contratti e cambi di guida tecnica.

(? Salvatore Riggio) Sta facendo commuovere il gesto meraviglioso di Julio Sergio, ex portiere di Roma (2006-2011) e Lecce (stagione 2011-2012), nei confronti di suo figlio Enzo. Il ragazzo, che oggi ha 14 anni, dal 2020 lotta contro un tumore cerebrale Vai su Facebook

Il figlio 14enne di #JulioSergio da anni combatte con un tumore cerebrale e ora dovrà affrontare la chemioterapia: l’ex portiere della #Roma si rasa a zero con lui Vai su X

Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio; Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di tumore: l'ex portiere si rasa a zero insieme a lui; Julio Sergio, il figlio è malato di tumore: l'ex portiere della Roma si rasa i capelli con lui e il video dive.

Julio Sergio, ex portiere della Roma, e il gesto d’amore per il figlio malato di cancro - Il toccante gesto di Julio Sergio che si rasa i capelli con il figlio Enzo, 14 anni, malato di tumore. Da la7.it

L’ex Roma Julio Sergio si rade a zero insieme al figlio 15enne malato di tumore - L'ex portiere della Roma Julio Sergio e il figlio Enzo si radono la testa insieme in vista di un nuovo ciclo di cure che dovrà affrontare il 15enne, per il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 ... Scrive repubblica.it