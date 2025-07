Piciocchi attacca Salis Diserta le riunioni cosa fa tutto il giorno a parte registrare reels?

Piciocchi attacca Salis, accusandola di disertare le riunioni e di dedicarsi esclusivamente alla creazione di reels sui social. Ma cosa fa realmente tutta la giornata la sindaca? La domanda, sollevata dal capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, mette in discussione l’efficacia della gestione sulla città , tra questioni come Amt, Skymetro e i balletti di Nervi. La polemica continua a infuriare, lasciando aperto il dibattito sulla leadership locale.

"Cosa fa tutto il giorno Silvia Salis, a parte registrare suggestivi reels sui social?". A chiederselo, polemicamente è il capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi che critica la gestione della sindaca dei dossier che riguardano la cittĂ , a cominciare da Amt, Skymetro e balletti di Nervi. L'ex. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Comunali a Genova, il ritorno di Schlein per la volata finale di Salis. Incerto lo sbarco in cittĂ di Meloni per Piciocchi - In vista delle elezioni comunali a Genova, il clima si fa incandescente: Elly Schlein torna in cittĂ per sostenere il candidato del centrosinistra, Salis, mentre Giorgia Meloni potrebbe collegarsi da remoto per supportare Piciocchi.

Gli assessori della Giunta Salis dopo il vertice al Mit: "La Giunta Piciocchi non è stata in grado di utilizzare le risorse ottenute, perdendosi in oltre tre anni di progettazioni non realizzabili, cagionando un potenziale e concreto danno erariale" Vai su Facebook

Skymetro, no Mit a proroga: "Risorse vincolate a fine iter 2025". Salis: "Così si fa male a tutti, vallata non lo vuole" - Terrile e Ferrante: "Nonostante il fallimento del centrodestra, ci confronteremo con le Istituzioni" ... Segnala telenord.it

Amt gratuita, Piciocchi: “Sceneggiate dannose, Salis chieda a Roma i fondi già previsti» - Genova – Difende la gratuità e respinge l’accusa di aver «nascosto la crisi di Amt». ilsecoloxix.it scrive