Antitrust, lente sugli skipass, indaga su Dolomiti SuperSki.

L'Antitrust concentra la sua attenzione sugli skipass delle Dolomiti SuperSki, avviando un'istruttoria per analizzare eventuali pratiche anticoncorrenziali. Questa indagine si inserisce in un quadro di vigilanza più ampio volto a tutelare i consumatori e garantire un mercato equo. La decisione rappresenta un passo importante per mantenere trasparenza e correttezza nel settore degli impianti di risalita e delle tariffe associate, influenzando direttamente l'esperienza degli appassionati di sci.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della " Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki " e dei dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, AuronzoMisurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria - Bressanone) per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n.

