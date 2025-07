Aggressione violenta a Napoli la vittima muore in ospedale

Una drammatica scena di violenza scuote Napoli: ieri mattina, un uomo di 53 anni perde la vita in ospedale dopo un'aggressione brutale. Gli agenti dei carabinieri sono intervenuti tempestivamente nel pronto soccorso del San Paolo, dove Marcello Santa Maria, già noto alle forze dell’ordine, era stato portato in condizioni critiche. La sua tragica scomparsa apre un doloroso capitolo sulla sicurezza in città e sulla lotta contro la criminalità .

Ieri mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli, a Napoli, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove era arrivato un uomo ferito trasferito in ambulanza. La vittima - Marcello Santa Maria, un 53enne di Posillipo già noto alle forze dell’ordine - presentava lesioni riconducibili a un’aggressione ed è stato ricoverato in prognosi riservata. In tarda serata l’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aggressione violenta a Napoli, la vittima muore in ospedale

In questa notizia si parla di: aggressione - napoli - vittima - ospedale

Aggressione a Napoli Est: ferito un uomo - Nuova aggressione a Napoli Est: un uomo è rimasto ferito domenica intorno alle 18.30 a Barra, vicino alla piazza principale.

Forse vittima di aggressione 53enne morto in ospedale a Napoli. Indagano i carabinieri: ieri il ricovero in gravi condizioni #ANSA Vai su X

Aggressione a un equipaggio del 118 presso la postazione Incurabili: autista soccorritore colpito con una testata e un pugno Asl Napoli 1 : aggressione n.30 del 2025 (38 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2025) NAPOLI – Nella notte tra lunedì Vai su Facebook

Forse vittima di aggressione 53enne morto in ospedale a Napoli; Napoli, 53enne vittima di un'aggressione: deceduto all'ospedale San Paolo - -; Aggressione a Napoli, 53enne muore in ospedale.

Aggressione a Napoli, 53enne di Posillipo muore in ospedale - Ieri mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un uomo ferito trasferito ... Secondo msn.com

Aggressione violenta a Napoli, la vittima muore in ospedale - Ieri mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli, a Napoli, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove era arrivato un uomo ferito ... Da gazzettadelsud.it