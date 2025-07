Sampdoria nuovi striscioni contro la società a Bogliasco

Il malcontento dei tifosi della Sampdoria si fa sempre più sentire, con nuovi striscioni a Bogliasco che denunciano la gestione societaria. Firmati dai Fedelissimi 1961, i messaggi chiedono cambiamenti concreti e maggiore rispetto per la passione dei supporter. La contestazione cresce e, ora più che mai, l’urgenza di ascoltare la voce dei tifosi diventa imprescindibile per il futuro del club. La speranza è che si trovi presto una via di dialogo e concordia.

Il clima di contestazione in casa Sampdoria non si placa. Nelle ultime ore sono comparsi nuovi striscioni firmati dai Fedelissimi 1961 all'indirizzo della dirigenza. Uno è stato appeso all'inizio della strada che sale al Poggio e al campo di allenamento, con scritto "Basta incompetenza, basta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sampdoria - striscioni - società - bogliasco

Genoa-Atalanta, striscioni sfottò dei tifosi rossoblù per la retrocessione in C della Sampdoria - Prima del fischio d'inizio della sfida tra Genoa e Atalanta, i tifosi rossoblù hanno esposto striscioni di sfottò contro la Sampdoria, per la loro retrocessione in Serie C.

Sampdoria, nuovi striscioni contro la società a Bogliasco https://ift.tt/ByWcAdS https://ift.tt/m0N9EHF Vai su X

Proseguono gli striscioni dei tifosi blucerchiati contro la società Vai su Facebook

Sampdoria, nuovi striscioni contro la società a Bogliasco; Sampdoria, tifosi contro Manfredi. Nuovo striscione: “È l’ora di farsi da parte”; Sampdoria, tifosi contro Manfredi. Nuovo striscione: “È l’ora di farsi da parte”.