Mario Burlò imprenditore torinese con guai giudiziari scomparso da mesi | Non c’è prova che sia detenuto in Venezuela

Mario Burl, noto imprenditore torinese, scomparso da mesi senza tracce certe della sua ubicazione, torna sotto i riflettori giudiziari. La richiesta del pubblico ministero Mario Bendoni di proseguire il processo, nonostante l’irreperibilità dell’imputato e l’assenza di prove sulla sua detenzione in Venezuela, apre uno scenario ancora più complesso. La vicenda si arricchisce di mistero e tensione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso sulla verità dietro questa intricata vicenda giudiziaria.

“Non c’è prova che Mario Burlò si trovi in carcere, in Venezuela”. Con queste parole oggi, mercoledì 9 luglio 2025, il pubblico ministero Mario Bendoni chiede e ottiene di proseguire il processo all’imprenditore torinese. È irreperibile da diversi mesi ed accusato di alcuni reati fiscali nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

L’imprenditore Mario Burlò in carcere in Venezuela: la famiglia lo cercava da novembre - Da novembre, la famiglia di Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, era nel timore di non aver più sue notizie.