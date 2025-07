Giorgio Chiellini entra nelle proprietà del Los Angeles Fc

Giorgio Chiellini, icona del calcio italiano, ha fatto un passo importante entrando nelle proprietà del Los Angeles FC, club con cui ha concluso la carriera nel 2023. Ex difensore della Juventus e campione d’Europa con l’Italia, ora si appresta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio statunitense, affiancato da stelle come Magic Johnson e giocatori di livello mondiale. Un’operazione che promette di rivoluzionare il panorama sportivo internazionale…

Giorgio Chiellini è entrato a far parte della proprietà del Los Angeles Fc, club con cui ha concluso la sua carriera da calciatore nel 2023. L’ex difensore della Juventus e campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini nel 2021 ha acquistato alcune quote societarie della squadra in cui oggi giocano, tra gli altri, l’ex rossonero Olivier Giroud e il portiere francese Hugo Lloris, ex Tottenham. Nel board anche Magic Johnson, stella dei Lakers di Nba negli Anni 80, e l’attore Will Ferrell. «Sin dal primo giorno a LA mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica», ha scritto Chiellini su Instagram, spiegando di aver manifestato la sua intenzione di entrare nella proprietà già nel 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it