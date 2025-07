Vibo Valentia maxi sequestro di marijuana da 5.5 tonnellate

Vibo Valentia è al centro di un blitz senza precedenti: la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 55 tonnellate di marijuana, nascosta tra oltre 11.000 piante di canapa indiana. Un intervento orchestrato con precisione, che ha portato all’arresto di una persona e a un maxi sequestro di terreni e coltivazioni illegali. Questa operazione dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato.

Maxi sequestro di marijuana da parte della Guardia di finanza di Vibo Valentia. I finanzieri hanno individuato nel territorio del comune calabrese oltre 11.000 piante, per un totale di circa 5,5 tonnellate, di canapa indiana con un'altezza variabile tra 1,5 e 2,5 metri. Arrestata una persona. Le attività, condotte in sinergia con la Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno permesso di sequestrare 5.000 mq di terreno muniti di un vasto e articolato impianto di irrigazione. Nell'area si trovavano 11.017 piante, la maggior parte in piena maturazione e prossime al raccolto, il cui valore commerciale supera gli 11 milioni di euro.

