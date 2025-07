Importanti riconoscimenti per lo scrittore cesenate al premio letterario internazionale ' Samnium'

Un riconoscimento che celebra il talento e la passione di Andrea Antonioli, scrittore cesenate di grande talento, finalista al prestigioso Premio letterario internazionale “Samnium” con le sue opere che affascinano e coinvolgono. La premiazione ha avuto luogo in un’atmosfera di entusiasmo e ammirazione, sottolineando la sua capacità di narrare storie intrise di emozioni e storia, consolidando così il suo ruolo tra gli autori più influenti del panorama letterario italiano.

Importante riconoscimento per Andrea Antonioli, scrittore cesenate, finalista al Premio letterario internazionale "Samnium" con l'opera "Paolo e Francesca. Amanti per l'eternità", e quella in due volumi "Donne fatali del Medioevo" e "Donne fatali del Rinascimento". La premiazione ha avuto.