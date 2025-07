Cina | funzionario economia marittima supera 10.000 mld yuan nel 2024

La Cina ha raggiunto un traguardo storico nel settore marittimo: nel 2024, il valore dell’economia marittima ha superato i 10.000 miliardi di yuan, circa 1.400 miliardi di dollari. Questa performance straordinaria riflette la crescita e la determinazione del Paese nel rafforzare le proprie capacità economiche e strategiche nel settore marittimo, segnando un nuovo capitolo nello sviluppo sociale ed economico durante il 14mo Piano quinquennale. Un risultato che conferma la posizione di leadership della Cina a livello globale nel settore marittimo.

Il valore totale dell'economia marittima cinese ha superato i 10.000 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di dollari) nel 2024 – un record nella storia del Paese, ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Zheng ha presentato i dati nel corso di una conferenza stampa, in cui ha illustrato i risultati ottenuti nello sviluppo sociale ed economico durante il 14mo Piano quinquennale (2021-2025) e ha risposto alle domande dei media. L'anno scorso, il volume dei trasporti marittimi e la movimentazione dei container della Cina hanno rappresentato circa un terzo del totale globale, mentre la quota di mercato delle navi e delle attrezzature di ingegneria offshore ha superato il 50% a livello mondiale, ha dichiarato il funzionario.

