Dodò Inter è lui il sostituto di Dumfries! La Fiorentina fa il prezzo per il difensore brasilano Ecco quanto chiede

La trattativa tra Dodò e la Fiorentina si fa sempre più intricata, con il brasiliano che sogna un rinnovo all’altezza delle sue prestazioni. La società viola, invece, ha fissato un prezzo preciso per il difensore, cercando di trovare l’equilibrio tra investimento e mercato. In questo scenario, l’Inter punta a mettere le mani sul suo sostituto ideale, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi. La questione è aperta e promette evoluzioni sorprendenti.

La situazione tra Dodò e la Fiorentina sta diventando sempre più tesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'esterno brasiliano si aspettava una proposta importante per il rinnovo del contratto, con un adeguamento salariale significativo. Tuttavia, la proposta è arrivata solo nei primi giorni di luglio, deludendo Dodò, che ha scelto di non rispondere e si sta ora guardando attorno. La sua indecisione ha attirato l'attenzione delle big italiane, con Inter e Juventus che seguono la vicenda con interesse.

