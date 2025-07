chi vince tra berlinguer e aprile telese senza de martino amadeus cresce

La sfida tra i protagonisti di ieri sera si infiamma: mentre Rai1 conquista con il film "Un duca all'improvviso", la semifinale del Mondiale per Club su Canale 5 si aggiudica un leggero vantaggio. Tra questi numeri, si svela quale programma ha davvero dominato il prime time, lasciando gli spettatori incollati allo schermo e determinando il vincitore indiscusso della serata. Ma chi ha avuto la meglio? Continua a leggere per scoprire l'esito finale di questa battaglia televisiva.

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1, il film Un duca all'improvviso con Emilie De Ravin e Simon Coury conquistare una media di 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. Testa a testa con Canale5 e la semifinale del Mondiale per Club che, con la sconfitta del Fluminense per 2 a 0 contro il Chelsea, ha calamitato il 16.9% della platea pari a una media di 2.626.000 individui all'ascolto. Su Rai2 lo show Enricomincio da me con Enrico Brignano segna un netto di 790.000 persone all'ascolto pari al 6.3% di share. Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 647. 🔗 Leggi su Iltempo.it