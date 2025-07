A Torino Barriera di Milano tra i rifiuti spunta anche il coperchio di una bara le foto fanno il giro dei social

Un episodio sorprendente e inquietante ha catturato l’attenzione dei residenti di Torino: tra i rifiuti dell’area ecologica di Barriera di Milano, all’incrocio tra via Sempione e via Paisiello, è stato ritrovato il coperchio di una bara. Le foto hanno già fatto il giro dei social, sollevando domande e preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza del quartiere. È un episodio che richiede una riflessione seria sulla cura della nostra città e sulla tutela dei suoi cittadini.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio 2025, all'incrocio tra via Sempione e via Paisiello a Torino, è spuntato un rifiuto quantomeno insolito nell'area ecologica al servizio dei condomini del luogo: il coperchio di una bara. Tra l'altro, depositato regolarmente, con tanto di numero di ritiro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - coperchio - bara - barriera

A Torino Barriera di Milano tra i rifiuti spunta anche il coperchio di una bara, le foto fanno il giro dei social https://ift.tt/YOA31jp Vai su X

A Torino Barriera di Milano tra i rifiuti spunta anche il coperchio di una bara, le foto fanno il giro dei social; Una bara davanti al cassonetto, lo strano ritrovamento a Barriera di Milano; E in strada a Torino, nel cassonetto dei rifiuti, spunta pure una bara.

Una bara davanti al cassonetto, lo strano ritrovamento a Barriera di Milano - In via Paisiello lasciato il coperchio di una cassa da morto con il numero assegnato da Amiat per il recupero dei rifiuti ingombranti. Si legge su torino.repubblica.it

A Torino Barriera di Milano tra i rifiuti spunta anche il coperchio di una bara, le foto fanno il giro dei social - Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio 2025, all'incrocio tra via Sempione e via Paisiello a Torino, è spuntato un rifiuto quantomeno insolito nell'area ecologica al servizio dei condomini del luogo ... Secondo torinotoday.it