Ospedale Evangelico dopo il Galliera la Cisl Fp chiede rapido riconoscimento di status pubblico

Dopo il decisivo riconoscimento dell’ospedale Galliera come struttura pubblica, la CISL FP sollecita un rapido riconoscimento di status pubblico anche per l’Ospedale Evangelico. La questione si fa urgente: il passaggio è fondamentale per garantire servizi di qualità e tutela dei diritti dei lavoratori. La sfida ora è superare le divisioni politiche e concretizzare questa importante conquista, perché il bene della comunità deve sempre prevalere sugli interessi di parte.

Nei giorni scorsi il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità il Ddl 73, che sancisce il pieno ingresso dell’ospedale Galliera nella governance pubblica regionale. Una decisione definita "storica" dalla maggioranza, ma che ha anche aperto nuove fratture tra i gruppi politici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Sanità pubblica alla deriva": la denuncia dei sindacati sull'ospedale Galliera - La sanità pubblica è in crisi e i sindacati alzano la voce. "L'ospedale Galliera, simbolo di eccellenza, è a rischio", avvertono i segretari Fp Cgil Genova, Luca Infantino e Marco Vannucci.

