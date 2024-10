Lazio, ripresa a Formello: Baroni aspetta i nazionali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviato il fine settimana di riposo concesso da mister Marco Baroni, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, in vista del match contro la Juventus in programma sabato 19 ottobre. La sosta per le nazionali sta volgendo al termine ma, per il momento, il tecnico biancoceleste ha recuperato solo Mandas, rientrato dopo gli impegni con la sua Grecia. Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare anche gli altri, per iniziare il lavoro vero e proprio. Contro i bianconeri non ci sarà Lazzari, ai box per la lesione al retto femorale sinistro. Sulla via del recupero invece Vecino, che prosegue il lavoro differenziato. Lazio, ripresa a Formello: Baroni aspetta i nazionali SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviato il fine settimana di riposo concesso da mister Marco, laè tornata ad allenarsi a, in vista del match contro la Juventus in programma sabato 19 ottobre. La sosta per lesta volgendo al termine ma, per il momento, il tecnico biancoceleste ha recuperato solo Mandas, rientrato dopo gli impegni con la sua Grecia. Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare anche gli altri, per iniziare il lavoro vero e proprio. Contro i bianconeri non ci sarà Lazzari, ai box per la lesione al retto femorale sinistro. Sulla via del recupero invece Vecino, che prosegue il lavoro differenziato.SportFace.

Lazio - doppia seduta a Formello : personalizzato per Vecino - Marco Baroni non vuole lasciare niente al caso e, per questo, ha convocato i suoi ragazzi a Formello per una doppia seduta. La sosta per le nazionali non ferma la Lazio che prosegue la sua marcia di avvicinamento alla trasferta di Torino, contro la Juventus, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45. (Sportface.it)

Lazio - ripresi gli allenamenti a Formello : out Lazzari - Baroni aspetta il rientro di Gigot - Al momento i calciatori in lizza per sostituirlo sono Marusic e Patric che, tra campionato ed Europa League, saranno costretti a fare gli straordinari. Il tecnico dei capitolini, però, dovrà fare i conti con la pesante assenza di Lazzari che sarà fuori per circa un mese, a causa della lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. (Sportface.it)

Lazio : squadra in campo a Formello - Baroni studia l’Empoli - In difesa, ad esempio, dovrebbe riposare Mario Gila, uscito acciaccato dall’Olimpico; al fianco di Romagnoli, quindi, si potrebbe rivedere Patric. The post Lazio: squadra in campo a Formello, Baroni studia l’Empoli appeared first on SportFace. . Infine, in attacco, Zaccagni e Isaksen scaldano i motori e si preparano a fare reparto con Dia e Castellanos. (Sportface.it)