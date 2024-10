Calciomercato.it - Conte trema, assalto inglese per il top player del Napoli

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dall’Inghilterra le indiscrezioni parlano di un interesse da una big europea assoluta per uno dei topdeldiLa prima parte di questa stagione sta delimitando le prime gerarchie, che però sembrano ancora piuttosto provvisorie. Juve e Inter, le favorite assolute per lo scudetto, sono in ritardo così come il Milan che ha fatto comunque un mercato importante. Allo stesso modo la Roma, mentre la Lazio è partita alla grande. E poi c’è ildi Antonio, che occupa il primo posto in questo momento ma soprattutto ha attirato su di sé le investiture da ‘concorrente ufficiale per lo scudetto’. Antonio(LaPresse) – calciomercato.itL’assenza delle coppe europee e la possibilità di concentrarsi sul campionato portano inevitabilmente i partenopei nel ruolo di una delle principali candidate al titolo.