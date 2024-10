Ilrestodelcarlino.it - Barbolini, il tricolore è suo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il team di Mirandola Imperiale Racing ha conquistato un podio assoluto e una pole position in classe AM nell’ultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, andato in scena all’Autodromo di Monza. La Lamborghini Huracàn nelle mani di Jack Bartholomew e Phillippe Denes ha permesso alla squadra modenese di festeggiare in gara 1 la conquista del terzo posto, conquistando il secondo podio stagionale dopo la vittoria della gara 2 di Imola. Il duo dell’Imperiale Racing ha concluso, invece, al settimo posto in gara 2. Trasferta meno fortunata per la seconda Lamborghini Huracàn del team mirandolese, affidata a Giuseppe Fascicolo ed al rientrante Alessandro Tarabini. In gara 1 il duo dell’Imperiale Racing è riuscito a salire fino alla seconda piazza di classe, ma un problema tecnico sulla vettura con conseguente uscita di strada e ritiro.