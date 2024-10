America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell’America’s Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella sfida che vale il trofeo. Il programma di domenica 13 ottobre si chiude senza la quarta regata, rinviata. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia gli inglesi indietro di ben 52?. Emirates New Zealand vola a punteggio pieno nella sfida che verrà vinta da chi per primo arriva a 7 successi . Appare ormai evidente che il defender ha una velocità maggiore, una portanza e una prua migliori. Il match si apre con un incrocio quasi con collisione nel prepartenza, penalità per Britannia. New Zealand non solo parte benissimo ma accumula anche il bonus per la penalità ai rivali. .com - America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Newvince anche la terza regata dell’Cup oggi e conduce 3-0 contronella sfida che vale il trofeo. Il programma di domenica 13 ottobre si chiude senza la quarta regata, rinviata. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia gli inglesi indietro di ben 52?. Emirates Newvola a punteggio pieno nella sfida che verrà vinta da chi per primo arriva a 7 successi . Appare ormai evidente che il defender ha una velocità maggiore, una portanza e una prua migliori. Il match si apre con un incrocio quasi con collisione nel prepartenza, penalità per. Newnon solo parte benissimo ma accumula anche il bonus per la penalità ai rivali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America's Cup - New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 - . AGI - Terza regata nelle acque di Barcellona ma ancora una volta la spunta il Defender: nel primo round della seconda giornata della finale della 37esima America's Cup Emirates Team New Zealand vince di nuovo e vola sul 3-0 contro Ineos Britannia. Anche il Re Felipe VI ha assistito alle regate finali dell'America's Cup dalla portaerei anfibia LHD “Juan Carlos I”, approfittando ... (Agi.it)

America’s Cup - New Zealand-Ineos Britannia 3-0 - (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella… L'articolo America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

America's Cup - altro punto per New Zealand : 3-0 su Ineos - Quarta regata annullata per assenza di vento, sarà recuperata lunedì BARCELLONA (SPAGNA) - La finale della 37esima America's Cup continua a pendere dalla parte di Emirates Team New Zealand. Dopo i due successi della prima giornata, i kiwi mettono a segno un altro punto aggiudicandosi la terza e unic . (Ilgiornaleditalia.it)