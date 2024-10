Pedopornografia, la postale si infiltra su Telegram: 33 indagati in tutta Italia, c’è anche un prelato (Di domenica 13 ottobre 2024) Forze dell’ordine e magistratura hanno fatto scattare l’operazione “La Croix” contro un giro di Pedopornografia su Telegram. Tutto è cominciato perché uno degli indagati svolgeva su dei gruppi ristretti il ruolo di “giustiziere”. Dopo averlo individuato le forze dell’ordine, infiltratesi sulle piattaforme web, hanno scoperto un vero e proprio giro di Pedopornografia. Pedopornografia, la postale si infiltra su Telegram (POLIZIA postale FOTO) – Notizie.comIl giro si sviluppava su Telegram e che sul territorio si diramava in ogni angolo del Paese, da Milano a Reggio Calabria. Coinvolti nel giro professionisti, operai, studenti, un appartenente alle forze dell’ordine ed un prete. Questa mattina è scattata quindi l’operazione chiamata in codice “La Croix”. Notizie.com - Pedopornografia, la postale si infiltra su Telegram: 33 indagati in tutta Italia, c’è anche un prelato Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Forze dell’ordine e magistratura hanno fatto scattare l’operazione “La Croix” contro un giro disu. Tutto è cominciato perché uno deglisvolgeva su dei gruppi ristretti il ruolo di “giustiziere”. Dopo averlo individuato le forze dell’ordine,tesi sulle piattaforme web, hanno scoperto un vero e proprio giro di, lasisu(POLIZIAFOTO) – Notizie.comIl giro si sviluppava sue che sul territorio si diramava in ogni angolo del Paese, da Milano a Reggio Calabria. Coinvolti nel giro professionisti, operai, studenti, un appartenente alle forze dell’ordine ed un prete. Questa mattina è scattata quindi l’operazione chiamata in codice “La Croix”.

