Arn Anderson | Dopo l’HIAC di Bad Blood CM Punk mi ha chiesto delle opinioni a riguardo

La scorsa settimana, CM Punk e Drew McIntyre hanno dato settacolo a Bad Blood con il loro violentissimo Hell in a Cell. Il match tra i due ha visto schizzare alle stelle le recensioni positive ed è stato elogiato da tutti gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di vederlo. Per lo show, svoltosi ad Atlanta, la WWE ha chiamato a raccolta alcune leggende del passato che oltre a farsi vedere dalle telecamere, hanno passato anche del tempo nel backstage. Tra questi c'era anche Arn Anderson e quest'ultimo ha avuto belle parole per uno dei protagonisti del match più atteso della serata.

