Si chiude Toghe lucane una disfatta giudiziaria lunga un ventennio

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Si conclude così una storia giudiziaria, e anche politico-mediatica, iniziata oltre 20 anni fa. E solo per due ragioni: l'ostinazione dell'imputato, l'ex sostituto procuratore generale di Potenza Gaetano Bonomi (e del suo avvocato Alberto Barletta), che ha rinunciato alla prescrizione; e la sua fortuna di non essere morto prima, nonostante l'età avanzata e i problemi di salute. Si tratta della saga "Toghe lucane", l'inchiesta monstre del giovane Luigi de Magistris, nata nel 2003 e che poi ha un impulso nel 2007: l'allora pm di Catanzaro ipotizzava l'esistenza di un "comitato d'affari" in Basilicata composto da magistrati, politici, imprenditori e ufficiali colpevoli di un lungo elenco di reati.

