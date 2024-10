scoperti dal ’targa system’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rubano cosmetici e li nascondono tra la biancheria intima: denunciate quattro persone. I carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, quattro cittadini stranieri, tre uomini e una donna di età compresa tra i 24 ed i 48 anni, tutti gravati da precedenti e domiciliati a Roma. Lanazione.it - scoperti dal ’targa system’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rubano cosmetici e li nascondono tra la biancheria intima: denunciate quattro persone. I carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, quattro cittadini stranieri, tre uomini e una donna di età compresa tra i 24 ed i 48 anni, tutti gravati da precedenti e domiciliati a Roma.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tumore al seno - quattro casi scoperti grazie alla mammografia gratuita : l'iniziativa - Il mese di ottobre si tinge di rosa per la promozione della prevenzione contro il tumore al seno e il Comune di Carmignano di Brenta con l’iniziativa “Ottobre rosa: volevo indietro la mia vita e l’ho voluta” offre alla cittadinanza un ciclo di incontri informativi ed approfondimenti su... (Padovaoggi.it)

Scoperti con attrezzi da scasso : un arresto e quattro denunce dopo segnalazione - I militari della sezione radiomobile, allertati da una chiamata, hanno immediatamente attivato i controlli, bloccando l'automobile e i suoi occupanti. Una volta fermati, i quattro occupanti. Nonostante i tentativi del conducente di evitare il controllo, con una sosta "tattica" dietro alcune siepi di un parcheggio nelle vicinanze, l'auto con targa straniera è stata prontamente bloccata dai ... (Abruzzo24ore.tv)

Scoperti quattro geni che regolano l'arrivo della menopausa - Scoperti quattro geni che hanno un ruolo importante nel regolare il momento in cui arriva la menopausa, in particolare anticipandola, e un quinto gene che la ritarda e che è anche legato al rischio di tumori. . . È il risultato dello studio pubblicato sulla rivista Nature e condotto in Gran Bretagna, nella University of Exeter Medical School, Quando funziona una sola copia funzionante di uno dei ... (Gazzettadelsud.it)