Sinner in semifinale a Shanghai: battuto Medvedev in due set (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prova superlativa per Jannik Sinner al torneo Atp di Shanghai. L’altoatesino si è qualificato infatti in semifinale battendo Daniil Medvedev in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 20 minuti. Avvio pazzesco del numero uno del mondo che nel primo parziale lascia appena nove punti al russo, molto falloso e vittima di tanti errori da fondo. Sinner strappa il servizio nel secondo e nel sesto game, chiudendo in appena 26 minuti. Più equilibrato il secondo set, ma Jannik è ancora una volta letale sulla battuta del 28enne di Mosca. Sul 2-2, Sinner recupera in risposta da 40-0 e, complice un doppio fallo di Medvedev, mette a segno l’allungo che risulterà decisivo nel 6-4 finale. È la 63esima vittoria del 2024, ma anche la 76esima negli ultimi 12 mesi a fronte di appena sette sconfitte. Lettera43.it - Sinner in semifinale a Shanghai: battuto Medvedev in due set Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prova superlativa per Jannikal torneo Atp di. L’altoatesino si è qualificato infatti inbattendo Daniilin due set con il netto punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 20 minuti. Avvio pazzesco del numero uno del mondo che nel primo parziale lascia appena nove punti al russo, molto falloso e vittima di tanti errori da fondo.strappa il servizio nel secondo e nel sesto game, chiudendo in appena 26 minuti. Più equilibrato il secondo set, ma Jannik è ancora una volta letale sulla battuta del 28enne di Mosca. Sul 2-2,recupera in risposta da 40-0 e, complice un doppio fallo di, mette a segno l’allungo che risulterà decisivo nel 6-4 finale. È la 63esima vittoria del 2024, ma anche la 76esima negli ultimi 12 mesi a fronte di appena sette sconfitte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner dà una lezione di tennis a Medvedev - è in semifinale a Shanghai : ora aspetta Alcaraz - Sinner ha battuto agevolmente Medvedev in due set qualificandosi per la semifinale del Masters Shanghai. Ora potrebbe affrontare Alcaraz, che prima dovrà superare Machac.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner-Medvedev - la diretta live all’ATP Shanghai : Jannik per un posto in semifinale - La diretta di Sinner-Medvedev oggi al China Open di tennis: la cronaca della partita e gli aggiornamenti live.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Highlights Sinner-Bu - semifinale Atp Pechino 2024 (VIDEO) - Domani proverà a difendere il titolo contro Carlos Alcaraz, che nell’altra semifinale ha battuto Daniil Medvedev. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI HIGHLIGHTS SINNER-BU The post Highlights Sinner-Bu, semifinale Atp Pechino 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Due set combattuti, ma alla fine il numero uno del mondo riesce ad avere la meglio sul beniamino di casa e sorpresa del ... (Sportface.it)