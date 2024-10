Lettera43.it - Zelensky a Roma giovedì e venerdì: il calendario degli impegni con Papa e Meloni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè atteso a10 e11 ottobre 2024. Ilprevede una cena con la premiera Villa Doria Pamphili e un incontro conFrancesco. Il rinvio del vertice di Ramstein, in cui avrebbe dovuto presentare il suo piano per la pace, non ha dunque cambiato i programmi del leader ucraino, che mercoledì si è recato a Dubrovnik per il terzo summit Ucraina-Europa Sud-Orientale con i leader dei Balcani.incontrerà ilper la terza volta La cena conè prevista nella serata di, mentre la mattinata successiva è in programma il colloquio col Santo Padre. L’appuntamento al Palazzo apostolico è fissato alle 9.30. È la terza volta che ilsi incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023 e l’incontro del 14 giugno 2024 in occasione del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia.