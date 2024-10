Donnapop.it - Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, si è sposato: ecco chi è la moglie Nayra Garibo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco, leader della celebre band italiana Le, ha celebrato uno dei giorni più importanti della sua vita, convolando a nozze con. La cerimonia, avvenuta in Puglia, ha catturato l’attenzione dei fan e dei media, affascinati dalla storia d’amore tra il musicista e la giovane pilota d’aerei messicana. Questo matrimonio segna una nuova fase nella vita di, dopo anni di carriera musicale e vicende personali che hanno fatto discutere. Il rapporto traha preso forma nel corso di cinque anni, culminando in questo romantico evento che ha avuto luogo tra amici intimi e familiari. Il, che ha già alle spalle un matrimonio con Clizia Incorvaia, conclusosi in maniera burrascosa, ha voluto celebrare questo nuovo capitolo in grande stile.