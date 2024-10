Kabashi e Pettinari tornano nella rosa granata. Prevale la volontà di Amadei, la società si adegua (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri pomeriggio la Reggiana ha ripreso gli allenamenti con una doppia, importante, novità. La società ha infatti deciso di reintegrare sia Elvis Kabashi che Stefano Pettinari, i due giocatori che fin qui erano rimasti ai margini. Il centrocampista era finito fuori squadra durante il ritiro a Toano dopo alcune divergenze sul rinnovo – il suo contratto scade il 30 giugno – mentre l’attaccante è fuori dai progetti da luglio, ma ha rifiutato tutte le richieste (tantissime dalla Serie C) arrivate al club granata. Una scelta che sorprende, visto che gli stessi dirigenti della Reggiana (il presidente Salerno in primis, ma anche il ds Pizzimenti) erano stati categorici sul fatto che i due sarebbero rimasti ai margini fino alla fine del torneo. Ilrestodelcarlino.it - Kabashi e Pettinari tornano nella rosa granata. Prevale la volontà di Amadei, la società si adegua Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri pomeriggio la Reggiana ha ripreso gli allenamenti con una doppia, importante, novità. Laha infatti deciso di reintegrare sia Elvische Stefano, i due giocatori che fin qui erano rimasti ai margini. Il centrocampista era finito fuori squadra durante il ritiro a Toano dopo alcune divergenze sul rinnovo – il suo contratto scade il 30 giugno – mentre l’attaccante è fuori dai progetti da luglio, ma ha rifiutato tutte le richieste (tantissime dalla Serie C) arrivate al club. Una scelta che sorprende, visto che gli stessi dirigenti della Reggiana (il presidente Salerno in primis, ma anche il ds Pizzimenti) erano stati categorici sul fatto che i due sarebbero rimasti ai margini fino alla fine del torneo.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kabashi e Pettinari tornano nella rosa granata. Prevale la volontà di Amadei, la società si adegua - La società ha infatti deciso di reintegrare sia Elvis Kabashi che Stefano Pettinari, i due giocatori che fin qui erano rimasti ai margini. Il centrocampista era finito fuori squadra durante il ritiro ... (ilrestodelcarlino.it)

Esilio finito: la Reggiana reintegra Kabashi e Pettinari - REGGIO EMILIA – Buone notizie per i tifosi della Reggiana. All’allenamento di oggi, il primo dopo la sconfitta subita a La Spezia, hanno preso parte anche Elvis Kabashi e Stefano Pettinari, reintegrat ... (reggionline.com)

Le probabili formazioni La compagine emiliana dispone di una rosa ampia e competitiva. L’unico asente è l’infortunato Samprisi. C’è solo l’imbarazzo della scelta per ... - La Reggiana si prepara per la partita a Pisa con pochi infortuni e molte opzioni di formazione. Viali ha diverse scelte da fare in centrocampo e in attacco, dimostrando la competitività della squadra. (msn.com)