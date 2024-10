Sport.quotidiano.net - Classifiche a confronto. Spezia sogna con i numeri

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Facciamo una bella foto alla classifica della Serie B di oggi e la confrontiamo con quella del campionato scorso? Non è soltanto un esercizio della mente. Al primo posto c’era il Parma con 20 punti (poi promosso direttamente in A), poco sotto il Palermo a 19 (ora a -8), seguito da Venezia (promosso ai playoff), Como (promosso direttoda 2°), Modena (-4) e Catanzaro (-7) a 15 punti. Il Pisa? Aveva 11 punti in meno, al 13° posto con 8, lo10 in meno ed era 17° con 6. Tra le cinque sul fondo in quel momento (toltee Sampdoria, una salva all’ultima giornata e una ai playoff), tra i 6 e i 3 punti, anche le tre retrocesse a maggio 2024: Lecco, Feralpisalò e Ternana (dopo i playout con il Bari).