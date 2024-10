Metropolitanmagazine.it - Shokuyoku no aki, parole dal mondo: l’autunno giapponese e i piccoli piaceri legati alla stagione

(Di martedì 8 ottobre 2024), in Giappone, è unamolto attesa; l’espressione Shokuyoku no aki ne racchiude tutto il significato in quanto significa ”dell’appetito”. Un periodo che, quindi, rimanda a un lasso di tempo di lentezza e conforto dopo la calura estiva. Nello spazio dedicato alledal: periodo di tempo dedicato aiquotidiani. Shokuyoku no aki, l’appetito autunnale e iPhoto Credits: blueberrytravel.itIn Giappone le estati sono molto afose e cariche di piogge, quindi l’arrivo del Shokuyoku no aki, e del periodo autunnale, è un vero e proprio momento di sollievo e di raccoglimento, un po’ come l’Hygge danese. Il ritorno del bel tempo e l’abbassamento delle temperature rendono più piacevole il dedicarsi aidel quotidiano.