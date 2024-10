Maltempo, straripano i fossi: chiusa al transito la strada di ponte Giulio a Orvieto (Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle ultime ore, la zona di Orvieto è interessata da una ondata di Maltempo che ha provocato l’allagamento di alcune strade del territorio comunale. Nello specifico, la strada provinciale 44 nel tratto che attraversa la zona industriale di Fontanelle di Bardano e la strada di ponte Giulio che è Ternitoday.it - Maltempo, straripano i fossi: chiusa al transito la strada di ponte Giulio a Orvieto Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle ultime ore, la zona diè interessata da una ondata diche ha provocato l’allagamento di alcune strade del territorio comunale. Nello specifico, laprovinciale 44 nel tratto che attraversa la zona industriale di Fontanelle di Bardano e ladiche è

Maltempo - frane e strada Acquasanta : centinaia di firme per allargarla - lavori per 500mila euro - . La viabilità era stata ripristinata con un intervento in somma. . Sono passati dieci mesi e gli abitanti di via Acquasanta, strada che passa per i comuni di Mele e Genova, aspettano ancora una soluzione dopo la frana che aveva causato la chiusura della strada a gennaio durante un'ondata di ... (Genovatoday.it)

Maltempo Campania - strada sprofonda e inghiotte le ruote del tir : paura nel Napoletano - Strada sprofonda a San Gennaro Vesuviano e inghiotte una parte del tir. Sul posto i vigili del fuoco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo a Sarno - fiumi di fango in strada e scuole chiuse - evacuate 40 persone : torna la paura - Bomba d'acqua a Sarno, colpita dal maltempo questa notte. Strade allagate e bobcat per rimuovere la melma. Famiglie evacuate.Continua a leggere . (Fanpage.it)