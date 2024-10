Sport.quotidiano.net - Alti e bassi Alla Virtus ora serve più equilibrio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle prime cinque partite ufficiali di questa nuova stagione laha vinto con Napoli, Trapani e Pistoia e ha perso con Milano ed Efes. Una conclusione affrettata potrebbe portare a dire che in questo momento la V nera è già attrezzata per affrontare gli impegni di campionato, ma le manca ancora qualcosa per raggiungere il livello richiesto in Eurolega. La realtà è molto più articolata e non può prescindere dal dire che in questo momento la squadra non è una squadra e quello che manca non è tanto lo spirito di unità, bensì uno stato di forma omogeneo. Ci sono giocatori che hanno raggiunto la giusta condizione fisica, mentre altri sono in ritardo. Fa eccezione Isaia Cordinier che è quello più in pavendo partecipato alle Olimpiadi ed essendosi presentato ad agosto con l’unica necessità di sistemare gli acciacchi che aveva accumulato nei mesi estivi.