Donne si drogano in stazione a Caronno, intervengono i vigili (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua la situazione del degrado nella stazione di Caronno Pertusella: su segnalazione della polizia penitenziaria (lì per caso), alcuni giorni fa sono state portate via due persone che si stavano “bucando”. L’intervento degli agenti municipali è stato eseguito nell’ambito del progetto “Stazioni sicure”: appreso di due Donne che si drogavano nello scalo, i vigili le Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua la situazione del degrado nelladiPertusella: su segnalazione della polizia penitenziaria (lì per caso), alcuni giorni fa sono state portate via due persone che si stavano “bucando”. L’intervento degli agenti municipali è stato eseguito nell’ambito del progetto “Stazioni sicure”: appreso di dueche si drogavano nello scalo, ile

Stazione di Caronno in balia di drogati - ubriachi e clochard - ]. . Se pur per breve tempo, la situazione nei dintorni della stazione di Caronno Pertusella sembrava tornata alla normalità: purtroppo in questi ultimi giorni è rispuntato il degrado. La mattina presto sono ben visibili i segni lasciati da chi ha passato la notte nel parchetto adiacente lo scalo ... (Ilnotiziario.net)